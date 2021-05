ASSE : nouvelle charge violente contre Caiazzo et Romeyer

Cela fait déjà plusieurs mois que les deux présidents de l'AS Saint-Etienne, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, sont dans le viseur des supporters. Même les anciens joueurs s'y mettent à intervalles réguliers. Ce week-end, c'est Kader Ferhaoui, Vert de 1998 à 2000 également passé par Montpellier, adversaire demain des Stéphanois, s'y est collé. Au site Poteaux Carrés, l'ex-milieu de terrain a regretté la descente aux enfers de l'ASSE, fruit d'une mauvaise gestion, selon lui.

"On ne comprend pas comment ce club est géré"

"Même s’ils sont encore en reconstruction, je ne m’attendais pas du tout à voir les Verts galérer à ce point cette saison. C’est décevant et c’est rageant. Après, c’est de la gestion. C’est le fruit de ce qui se passe depuis quelques années. Que ce soit la gestion du club ou au niveau sportif, on n’y est pas ! Je suis loin de tout ça mais comme tout le monde je m’interroge sur ce qu’ils font dans le club. C’est chiant et un peu aberrant. C’est la deuxième saison d’affilée que Sainté doit cravacher pour se maintenir, ce n’est pas normal d’en être arrivé là."

"Le club a vendu en deux ans William Saliba et Wesley Fofana pour près de 70 M€ mais se retrouve malgré ça en difficulté financière. Vu de l’extérieur, on ne comprend pas comment ce club est géré. Il est vrai que dans le foot d’aujourd’hui, les clubs ne s’embêtent pas et se réjouissent de vendre très cher des joueurs formés au club dès qu'ils ont l'opportunité de le faire. Dans le contexte actuel, c’est devenu impossible de retenir des joueurs en cas d’offres astronomiques. Mais il faut penser à la pérennité du club sportivement également."