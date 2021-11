ASSE : nouvelle désillusion pour Adil Aouchiche ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La moitié de l'équipe de l'ASSE est encore partie en sélection ce lundi. Tous deux blessés, Harold Moukoudi et Yvan Neyou ne font pas partie des 32 Lions Indomptables pré sélectionnés pour les deux prochains matches de éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Malawi et la Côte d'Ivoire cette semaine. Les deux joueurs sont restés à L'Etrat. En revanche, Wahbi Khazri fait partie de la liste des 24 joueurs tunisiens qui vont affronter la Guinée Equatoriale et la Zambie. Denis Bouanga a également deux rencontres à son programme, avec le Gabon, contre la Libye et l'Egypte. Idem pour Saidou Sow qui a été sélectionné par Kaba Diawara, le successeur de Didier Six. La Guinée, déjà éliminée, doit affronter la Guinée-Bissau et le Maroc.

Gourna en Albanie

Miguel Trauco doit jouer deux matches avec le Pérou contre la Bolivie et le Vénézuela. En Europe, Etienne Green fait partie de la sélection Espoirs de l'Angleterre qui doit disputer un match capital jeudi face à la République Tchèque dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2023. Stefan Bajic doit rencontrer l'Arménie et la Macédoine du Nord avec les Bleuets. En U20, Adil Aouchiche doit affronter l'Allemagne ce jeudi à Clairefontaine, mais il devrait déclarer forfait pour la rencontre, étant malade. Souffrant, il n'était finalement pas dans le groupe qui a reçu et vaincu Clermont (3-2) hier. Enfin, Lucas Gourna-Douath et les U19 tricolores vont disputer à Rrogozinha (Albanie) le premier tour de l'Euro 2022, avec des matches face à l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie.