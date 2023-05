ASSE : nouvelle rassurante avant QRM ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Seul Metz est venu deux fois à bouts de Quevilly-Rouen Métropole cette saison parmi les membres du top 6 de Ligue 2, tous les autres ont été accrochés au moins une fois, à l’image de Bordeaux le week-end dernier (0-0). Il faudra donc être vigilant pour les Verts, pour tenter de se débarrasser des Normands.

Où placer le curseur pour l’ASSE ?

Interrogé par Paris-Normandie, Olivier Echouafni, l’entraîneur de QRM a évoqué la motivation de ses troupes pour ce genre d’affiche : « on voit qu’il y a une motivation naturelle chez les joueurs. On n’a rien contre ces équipes-là, bien au contraire, mais les garçons ont plus envie de se montrer, de profiter »

Seulement, comment placer le curseur pour l’ASSE, il s’agit évidemment d’une équipe historique, mais les Verts ont parfois été en difficulté durant ce championnat, et ne font pas partie du top 6 de Ligue 2. Malgré tout, ils ont montré une certaine capacité à rivaliser avec le haut du tableau, et il est difficile de statuer aujourd’hui le niveau exact de la formation stéphanoise.