ASSE : nouvelle saillie des Ultras stéphanois contre Romeyer et Caïazzo

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Alors que l'ASSE s'affiche toujours à une déprimante 20e place et n'ont toujours pas gagné le moindre match, le peuple vert est en colère. En ce moment, il ne se passe pas un jour sans que les Ultras stéphanois ne déploient une banderole.

Si la première cible désignée était Claude Puel avant Angers, ce sont désormais Roland Romeyer et Bernard Caïazzo qui font face quotidiennement au courrou des fans. A L'Etrat, les banderoles fleurissent et chaque jour voit apparaître un nouveau reproche.

Ce mercredi : « RR, BC : la seule chose que vous êtes arrivés à « pérenniser », c'est la médiocrité ! »

La pique du jour des Ultras de l'ASSE aux dirigeants

Les Ultras de l'ASSE ont posé une nouvelle banderole lapidaire à l'égard de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo devant les grilles de l'Etrat. Plus que jamais, la colère gronde dans le Forez et la vente du club serait urgente.