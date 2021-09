ASSE : nouvelles inquiétantes sur Norodom Ravichak, un invité surprise à la data room

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Il y a deux jours, L'Equipe écrivait que KPMG s'apprêtait à donner l'accès de la data room de l'ASSE à Olivier Markarian et Norodom Ravichak. Si cela s'est effectivement produit pour le premier, le second est toujours en salle d'attente. Et pour cause : « KPMG continue à éplucher les pièces fournies par le prince et attend davantage de garanties de sa part, peut-on lire dans le quotidien. S’il ne les obtient pas, ce projet asiatique qui fait tant rêver les supporters des Verts sera définitivement recalé. Et enterré. »

En revanche, le fonds américain Terrapin Partners a bien fait son entrée dans la data room. L'Equipe assure que les candidats à la reprise vont désormais passer entre un et deux mois à analyser tous les documents en leur possession afin de peaufiner leur projet. Après quoi, ils soumettront une offre définitive, qui sera à son tour étudiée et acceptée ou repoussée. Pas sûr, donc, que la vente de l'ASSE soit finalisée d'ici la fin de l'année comme le souhaite Roland Romeyer…

#ASSE Ravichak prêt à faire un gros chèque ? (6) : Bernard Lions avait affirmé avant-hier dans la Pravda que KPMG avait décidé d'ouvrir la data room à Norodom Ravichak. Dans la dernière édition du quotidien sportif, le même journaliste rétropédale....https://t.co/NljJS7RspB — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) September 24, 2021