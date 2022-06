ASSE : nouvelles révélations sur la perquisition liée au transfert d'Aouchiche

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Hier mardi, la police a fait une descente à l'Etrat dans le cadre d'une perquisition. Le soir même, l'ASSE a publié un communiqué pour dire qu'elle avait collaboré dans cette affaire, qui impliquait un transfert réglé par des intermédiaires non licenciés. Le transfert est celui d'Adil Aouchiche à l'été 2020 et il a été finalisé par Jamal Benalla. Selon L'Equipe, un certain Abdelkader K. serait aussi dans le viseur dans la justice et ce sont des écoutes téléphoniques sur son mobile qui ont permis de remonter jusqu'au transfert d'Aouchiche.

Selon le journaliste d'investigation Romain Molina et L'Equipe, des agents licenciés auprès de la FFF feraient profiter des collègues qui, eux, n'auraient pas le droit d'exercer. Or, ces derniers auraient recours à un système de blanchiment d'argent avec des factures gonflées, des contrats déguisés ou des achats d'appartements. Le tout sur fond de menaces pour récupérer des sommes sur les transferts. Roland Romeyer aurait eu affaire à certains de ces agents illégaux. Le transfert d'Aouchiche n'est pas le seul à être dans le viseur. Ceux de Billal Brahimi (à Nice), de Wilfried Kanga (aux Young Boys de Berne), d'Ayoub Jabbari (à Santander) ou encore d'Odsonne Edouard (Crystal Palace) sont scrutés. L'affaire est grave...

Des précisions sur la perquisition qui a touché l' #ASSE https://t.co/Etbaa0fWFP — Envertetcontretous (@Site_Evect) June 15, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur