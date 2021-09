ASSE - OGC Nice (0-3) : Bajic malheureux, Khazri bien trop seul... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

BAJIC (4)

Green expulsé à Monaco (1-3), le vainqueur de la Gambardella, vigilant devant Delort (6e), s'est illustré en réalisant un bel arrêt devant Gouiri (7e). Mais alors qu'il avait retardé l'échéance, il a été malheureux sur le coup franc de Gouiri détourné par Camara, puis en ratant sa relance sur le second but niçois. Sans son duel remporté face à Gouiri, auteur d'une pichenette, l'ancien lyonnais aurait réalisé un doublé (35e).

SOW (3)

Dans la défense à trois de Puel, le Guinéen a débuté dans l'axe avant de se décaler à droite quand l'équipe est passée en 4-2-3-1. A un poste qui n'est pas le sien, il n'a jamais pris son couloir, se contentant de défendre, et s'est fait déborder par Da Cunha sur le troisième but niçois. S'il doit rejouer latéral droit, il lui faudra travailler ses touches : il ne sait pas les faire !

MOUKOUDI (3)

Dangereux sur corner (42e), le Camerounais a une nouvelle fois montré qu'il n'avait pas du tout l'étoffe du patron de défense qui fait tant défaut à l'ASSE. Des relances à l'emporte pièces. Et il n'a pas coupé le centre de Da Cunha sur le troisième but niçois.

NADE (4)

Axial gauche dans la défense à trois reconduite par Puel malgré les défaites face à Bordeaux (1-2) et à Monaco (1-3), l'ancien pensionnaire du centre de formation a bien repris Delort qui filait au but (29e). Mais globalement, il se sera quand même bien fait bouger, comme tous ses coéquipiers de la défense.

BOUANGA (4), puis NORDIN (3)

Piston droit, Bouanga a été l'un des rares joueurs stéphanois à s'employer dès le début du match. Il s'est arraché pour éviter un corner (21e) et a délivré un super centre pour la tête de Krasso (27e). Mais il a très mal négocié un deux contre un en ratant sa passe pour Khazri (33e) et Puel l'a remplacé par NORDIN, toujours aussi brouillon.

CAMARA (3)

Malheureux sur le coup franc de Gouiri, qu'il détourne dans ses propres filets, le capitaine des Verts a été assez discret. Bien moins tranchant dans ses interventions et influent que la saison passée...

NEYOU (3), puis YOUSSOUF

Comme Camara, Neyou est l'ombre du joueur qu'il était il y a un an. Sans impact, il a raté des passes faciles, lui qui était si facile et prometteur à ses débuts en Vert... Remplacé par YOUSSOUF.

TRAUCO (4)

Dans une équipe archi dominée, le Péruvien a sorti le bout du nez en fin de première mi-temps et en début de seconde, pour délivrer un ou deux centres qui n'ont pas trouvé preneur.

KHAZRI (5), puis RAMIREZ

Remuant, Khazri s'est dépensé sans compter et n'a jamais baissé les bras. Il aurait pu obtenir un penalty sans un hors jeu (62e) et a servi Aouchiche sur un plateau (68e) avant d'être remplacé par RAMIREZ, qui n'aura eu droit qu'à un petit quart d'heure. Et qui doit se demander dans quelle galère il est tombé !

HAMOUMA (3), puis AOUCHICHE

Transparent, Hamouma n'a rien fait de bon. Remplacé par AOUCHICHE, qui a vendangé d'entrée un bon ballon glissé par Khazri, d'une talonnade (68e). Avant de perdre le ballon qui a débouché sur le troisième but niçois.

KRASSO (3), puis BOUDEBOUZ (3)

Préféré à Ramirez, Krasso n'a pas cadré son coup de tête, seul à sept mètres, sur un centre de Bouanga (27e). Remplacé à la pause par BOUDEBOUZ, venu apporter un peu de technique, mais qui s'est vite éteint.