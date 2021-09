ASSE - OGC Nice (0-3) : Camara révèle les échanges entre les supporters et les joueurs

Zapping But! Football Club ASSE - Bordeaux: Le brief d'avant match

Après la lourde défaite de l'AS Saint-Etienne face à l'OGC Nice (3-0), les joueurs de l'ASSE ont échangé avec certains supporters devant la tribune. Au micro d'Amazon Prime Video, Mahdi Camara a expliqué les dessous de cette discussion.

"Ils sont venus nous parler car on arrive bientôt au derby et on a besoin de tout le monde. On déçoit beaucoup de personnes, on est les premiers déçus de pas pouvoir faire plaisir à nos supporters. On leur a demandé de rester soudés avec nous le plus fort possible pour remonter la pente ensemble. On devait leur parler, on est déçu. Vous savez, ils aimeraient que ça se passe mieux, ils sont conscients qu'on fait tout, il faut qu'on soit ensemble. Aujourd'hui, on se fait punir sur des erreurs et c'est là qu'on prend des buts. Le premier, il est pour moi. Ça fait chier, on aimerait faire mieux", a confié le milieu de terrain stéphanois.

🗣️ " Il faut que l'on reste soudé pour pouvoir remonter la pente ensemble." #ASSEOGCN #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/gBp7qbT4wD — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 25, 2021