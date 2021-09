ASSE - OGC Nice (0-3) : Puel assume ses responsabilités et lance le derby face à l'OL

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

L'AS Saint-Etienne s'enfonce dans le crise. Balayée ce samedi par l'OGC Nice (3-0), à l'occasion de la huitième journée de Ligue 1, l'ASSE n'a toujours pas gagné le moindre match depuis le début de la saison et pointe à la 20e place du classement.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur stéphanois, Claude Puel, dont la démission a été demandée par une partie du public de Geoffroy-Guichard, a assumé sa part de responsabilité dans la déroute des siens et a confié que le derby face à l'Olympique Lyonnais, prévu dimanche prochain, arrivait à point nommé.

"Bien sûr que c'est une crise. J'espère qu'elle ne sera que passagère. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon équipe très en dessous aujourd'hui. Il y a des moments difficiles et en général l'entraineur est responsable. J'assume totalement mais je suis derrière mes joueurs. Je suis déjà passé par ce genre de situation et mon devoir est d'être derrière mes joueurs. Bien sur que je me sens soutenu par mes joueurs et mes dirigeants. (...) Le derby est un match à part dans la saison. C'est le meilleur moyen d'avoir une étincelle. Je pense que ce match arrive au bon moment."