ASSE, OGC Nice : Aubameyang et Lemina victimes de « lésions cardiaques », leur CAN menacée ?

Alors que le Gabon affrontait le Ghana ce soir à la CAN (1-1 avec Denis Bouanga titulaire et un but du clermontois Jim Allevinah), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, 32 ans) et Mario Lemina (OGC Nice, 28 ans) ne figuraient toujours pas dans l'équipe. Après avoir été infectés par la Covid-19 à quelques jours du début de la compétition au Cameroun, le bulletin de santé des deux joueurs n'est pas franchement rassurant.

En effet, la Fédération gabonaise a communiqué sur des « lésions cardiaques » dont souffriraient les deux joueurs. Sans aller plus loin dans le diagnostic. De quoi s'inquiéter pour la suite avec l'ancien Stéphanois et le joueur du Gym ? Une nouvelle IRM est prévue demain afin d'établir si oui ou non les joueurs pourraient être remis à temps pour le dernier match de poule.

Quand on voit que le latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies souffre d'une myocardite légère et serait sur le flanc pour une durée indéterminée et à minima sur plusieurs semaines, il y a de quoi être inquiet de cette annonce...

Gabon media officer has just informed me that Aubameyang, Lemina and Meyé could also miss the third match of their national team. The three players must undergo the necessary treatments and a new MRI scan tomorrow.#TeamGabon #AFCON2021 — Alia Alex Čizmić (@AlexCizmic) January 14, 2022