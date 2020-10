ASSE - OGC Nice (1-3) : Dante répond sèchement à Hamouma

Dimanche après-midi, l'AS Saint-Etienne s'est inclinée sur sa pelouse face à l'OGC Nice (1-3). Un match durant lequel les Verts, décimés par les blessures, auront manqué de mordant mais qui ne passe pas pour autant au dessus des polémiques arbitrales. A 2-1, Romain Hamouma s'est notamment écroulé dans la surface suite à un contact avec Dante (67e). « On ressort extrêmement frustré de cette défaite. Je pense qu’il y avait penalty sur moi », a notamment fait savoir l'attaquant stéphanois.

« Est-ce qu’en Allemagne, cette action donne un penalty ? »

Une sortie qui a profondément agacé son adversaire Dante. En conférence de presse, le Brésilien a vidé son sac : « Il y a la vidéo, l’arbitre-assistant et l’arbitre central. En France, on doit progresser car on gère très mal certaines actions. On ne parvient pas à faire un championnat plus compétitif car on ne donne pas l’option aux équipes de jouer avec une saine agressivité. Vous me demandez par rapport à une petite poussée ou je ne sais quoi d’autre ? Est-ce qu’en Allemagne, cette action donne un penalty ? »

Et quand un journaliste lui fait remarquer que son geste aurait quand même dû être sanctionné, le défenseur des Aiglons poursuit : « C’est cela que vous voulez écrire ? Je suis désolé, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce match de la part des jeunes de Nice et Saint-Etienne. Il faut se focaliser là-dessus. Il faut penser à faire grandir le championnat et je pense qu’au niveau de l’agressivité on est très bas. À chaque duel, il y a un avertissement. On ne peut pas, c’est mon avis ».