ASSE - OGC Nice : les mots forts de Galtier avant ses retrouvailles avec les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Arrivé cet été sur le banc de l'OGC Nice, Christophe Galtier fera son retour ce samedi à Geoffroy-Guichard pour y affronter l'AS Saint-Etienne, à l'occasion de la huitième journée de Ligue 1. Présent ce vendredi en conférence de presse, l'ancien coach des Verts entre 2009 et 2017 s'est exprimé sur ces retrouvailles.

"J'ai toujours un regard très attentif du parcours de l'AS Saint-Étienne, des Verts. Évidemment, quand on prépare le match, il y a toujours des souvenirs qui reviennent, et de bons souvenirs. On va retrouver un stade avec beaucoup de spectateurs, de la passion, avec une magnifique ambiance. C'est agréable d'y retourner dans ce contexte-là plutôt que dans un huis clos", a confié avec nostalgie Christophe Galtier devant la presse.

👋 Nouvelle programmation !



🆚 @OGCNice

⚽️ #ASSEOGCN

🏆 @Ligue1UberEats - Journée 8

🗓 Samedi 25 septembre à 𝟏𝟕𝐡

🏟 Stade Geoffroy-Guichard 🔥 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 2, 2021