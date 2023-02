ASSE, OGC Nice : les Verts ont raté Lucien Favre d'un cheveu

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Une époque pas vraiment bénie pour les supporters de l'ASSE. Lorsque le club du Forez était géré au quotidien par un tandem Vincent Tong Cuong-Damien Comolli qui allait s'avérer aussi inefficace en termes de résultats qu'en termes financiers avec des dettes monstrueuses. Ce fut également l'époque de certains choix, lorsque Alain Perrin, qui avait succédé à Laurent Roussey, se devait d'être viré pour manque de résultats.

La suite, c'est Comolli qui la raconte, dans le livre consacré à Christophe Galtier, les marches du succès. Propos retranscrits par le site poteauxcarrés. "Quand Alain Perrin est licencié, on a tellement de doutes que Christophe accepte de reprendre le poste de numéro un que je fais tout pour organiser un rendez-vous avec un autre entraîneur. Sur le moment, on le garde entre nous pour que ça reste secret, mais un matin, on doit partir très tôt à Genève avec le président Roland Romeyer pour rencontrer Lucien Favre, qui n’a plus de poste depuis quelques mois. Puis la veille, tout bascule : je reçois un coup de fil de Jean-Pierre Bernès, qui nous dit que c’est bon, que Christophe a eu une discussion avec Alain Perrin, qui le pousse à prendre le poste et qu’il est prêt. A minuit, on annule donc le rendez-vous avec Lucien Favre et on nomme Christophe le lendemain."