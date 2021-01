ASSE – OL (0-5) : guerre des clans, savonnage de planche... Puel victime de hautes trahisons internes ?

La manita infligée par l'OL a fait très mal à l'ASSE hier soir. Un 2e 5-0 en quatre ans et Claude Puel semble de plus en plus fragilisé chez les Verts. Dans L'Equipe d'Estelle, ce lundi, Ludovic Obranial a dépeint le contexte dans lequel évolue son ancien entraîneur. « Le problème, c'est qu'à Saint-Etienne, il y a des vents contraires, a-t-il soutenu. Quand un président choisit un coach, l'autre passe son temps à savonner la planche.

Obraniak : « Il y a une scission »

Et à l'ancien Dogue de sortir encore plus les crocs... «Ils sont allés chercher Puel pour tout reconstruire. Mais à la mi-saison, on met le bazar. Le départ de Xavier Thuilot est quelque chose d'important. Il a rendu les armes alors qu'il est très compétent. Puel est tout seul. Il ne lâchera pas. Jamais. Il ira au bout. Mais la mission n'est plus la même. On lui dit de réintégrer les anciens alors qu'il n'aime pas les compromis. Il y a une scission. Et on s'aperçoit que les anciens comme Khazri ou Boudebouz n'apportent rien ». Une bonne volée de bois verts !