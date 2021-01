ASSE - OL (0-5) : les Verts ont reçu un lot de consolation amer après la manita

Cette semaine, l'AS Saint-Etienne s'est réveillé de son derby avec la gueule de bois. Non seulement les Stéphanois se sont inclinés pour la deuxième fois en quatre ans sur le score de 5-0 à Geoffroy-Guichard mais les Verts ont également perdu la suprêmatie historique au nombre de victoires (44 contre 45) qui était leur depuis 1957. Ces chiffres ont beaucoup circulé ces dernières semaines dans le Forez et justifient à eux seuls l'énervement des supporters, venus à l'Etrat s'expliquer avec les joueurs, le staff et la direction.

« 69 » année érotique pour les Verts

« Je comprends le sentiment des supporters, ils sont chez eux, ils ne peuvent pas venir au stade, c'est une saison difficile à vivre, en plus sur un derby on perd et on prend 5-0. Forcément, il y a de l'énervement et de la déception, ils se sentent trahis, c'est légitime », a notamment reconnu Mathieu Debuchy ce vendredi en conférence de presse.

Néanmoins, il faut quand même rappeler que l'ASSE garde toujours un « record » à son actif lors des 122 derbys joués : celui de la victoire la plus large. En effet, les deux « manitas » lyonnaises n'ont toujours pas effacé la victoire des Verts à Gerland le 5 novembre 1969 sur le score de 7-1. Une autre époque qui en laisse nostalgique certains...