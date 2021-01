ASSE - OL (0-5) : Pierre Ménès fait redescendre les supporters lyonnais en brisant les Verts !

Les lendemains de derby entre l’ASSE et l’OL sont toujours très particuliers. Le perdant a un mal de crâne terrible et doit subir les railleries de son bourreau. Et quel bourreau, puisque Lyon a humilié les Verts hier dans leur chaudron de Geoffroy-Guichard (5-0). Après avoir expliqué qu’il n’avait rien compris de la stratégie de Claude Puel, Pierre Ménès a tenté d'atténuer la peine des supporters stéphanois.

« Je sais bien que c’est un derby et que les plus fanatiques des supporters lyonnais vont en faire des caisses mais très franchement, cette équipe de Saint-Etienne ne pouvait en aucun cas rivaliser avec l’armada lyonnaise, a-t-il observé sur son blog. Même au complet, le résultat aurait sans doute été le même. »

« Moulin a été catastrophique »

Visiblement agacé, ce même Ménès a donné des noms des maillons faibles de l’ASSE lors du derby. « Moulin a été catastrophique. Bouanga n’est rentré qu’en deuxième mi temps . Tu as vu le milieu vert ? » a-t-il renchéri. Dur pour tout le monde finalement.