Et de 45. Avec la manita infligée à l'ASSE, Rudi Garcia a permit à l'OL de devancer son grand rival au nombre de victoires pour la première fois depuis 1957. Garcia est aussi devenu le 2e entraineur de l'OL à remporter ses 3 premiers matchs officiels face à l'ASSE après Rémi Garde.

Quant à Claude Puel, comme le révèle le site StatsFoot, il a perdu 48,8% de ses rencontres à la tête de l'ASSE en L1 depuis son arrivée dans le Forez à l'automne 2019 (20 défaites en 41 matches). Seul Alain Perrin (50% de défaites) a fait pire dans l'histoire du club dans l'élite (minimum 20 matchs). Un triste record que Puel égalera en cas de nouvelle défaite ce week-end à Nice.

