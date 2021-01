ASSE – OL (0-5) : Rudi Garcia sans complaisances avec Puel et deux de ses flops

Trois derbys, trois victoires : Rudi Garcia avait le sourire après la manita infligée par l'OL à l'ASSE. Et il a mis en avant la nette supériorité de son équipe, son supplément d'âme aussi face à des Verts vite dépassés. « On a été très bon tactiquement, on a bien répondu à leur 4-4-2 losange, on les a asphyxiés physiquement, on a été très bon techniquement, on en voulait plus et ça ça qui compte le plus dans un derby. »

Gabard et Sissoko épinglés

Et à la question d'un journaliste qui lui demandait « Avez-vous eu l'impression que certains joueurs stéphanois n'étaient pas au niveau ? », Garcia a eu cette réponse : « Je pense que c'était surtout dû au fait qu'on les a privés de ballon. On les a obligés à défendre sur le latéral. » Des propos qui ciblent de toute évidence, sans les nommer, les jeunes Baptiste Gabard et Alpha Sissoko, sortis à la mi-temps...