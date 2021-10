ASSE – OL (1-1) : Green assure, Khazri arrache un point mérité... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

GREEN (7)

De retour de suspension après son expulsion à Monaco (1-3), le jeune portier a réalisé deux gros arrêts devant Aouar (18e, 36e). Et sa sortie courageuse devant ce même Aouar (73e) a précédé l'action sur laquelle Lopes a été expulsé. Il a remis les pendules à l'heure après avoir essuyé quelques critiques, les premières pour lui depuis qu'il est n°1.

CAMARA (6)

Faute de solution en l'absence de Maçon, le capitaine des Verts a dépanné à droite. Et face à Toko Ekambi, il s'en est plutôt bien sorti. Le penalty est venu sur un de ses nombreux centres de la deuxième mi-temps. Il n'a jamais renoncé, et a fait preuve de générosité et d'un bel allant.

MOUKOUDI (6)

Le Camerounais a livré son meilleur match de ce début de saison, à l'image de l'équipe. Un bon retour devant Aouar (30e). Costaud.

KOLODZIEJCZAK (6)

Exit les jeunes Sow et Nadé. Pour ce match crucial, Puel a privilégié l'expérience et bien lui en a pris. Même si l'OL a eu pas mal d'occasions, la charnière Moukoudi-Kolo a fait le boulot, l'ancien niçois parvenant à contenir Paqueta, très en forme ces derniers temps.

TRAUCO (5,5)

Le Péruvien, laissé sur le banc en début de saison, retrouve petit à petit ses sensations. Il a bien secondé Bouanga dans le couloir gauche, même si ses centres sont rarement arrivés.



NEYOU (5), puis GOURNA

Neyou a allumé la première mèche (9e). Mais dans sa zone, il a laissé un peu trop de liberté à Aouar, notamment sur l'ouverture du score. Remplacé par GOURNA, auteur d'une bonne entrée et qui a touché la barre (77e), juste après l'expulsion de Lopes.

YOUSSOUF (6)

L'une des grandes satisfactions de la soirée. L'ancien bordelais a livré son meilleur match depuis longtemps. Au four et au moulin, il a fait preuve d'un bel abattage, s'essayant même à la frappe (79e). Très consistant.

NORDIN (6), puis HAMOUMA

Sur son aile droite, Nordin a posé de gros soucis à Henrique, maillon faible de l'OL dimanche soir. Sa frappe repoussée par Lopes aurait pu permettre à Khazri d'ouvrir le score de la tête (10e). Un danger permanent pour la défense lyonnaise jusqu'à son remplacement par HAMOUMA, moins en vue.

BOUDEBOUZ (6), puis AOUCHICHE

Pour sa première titularisation de la saison, Boudebouz a été une bonne rampe de lancement pour l'attaque verte, avec notamment ce caviar pour Khazri, légèrement hors jeu (34e). Sa technique et sa vision du jeu ont fait du bien. Remplacé par AOUCHICHE, sans réel impact.

BOUANGA (5), puis KRASSO

Peu inspiré, Bouanga a multiplié les mauvais choix en première mi-temps. Avant de buter sur Lopes (56e), puis de provoquer l'expulsion du portier lyonnais (75e). Remplacé par KRASSO, à la lutte avec Denayer sur l'action du penalty égalisateur de Khazri.

KHAZRI (5,5)

Le Tunisien a raté l'immanquable de la tête (10e) avant de voir son but refusé pour un hors jeu (35e). Mais il s'est encore dépensé sans compter et il n'a pas tremblé pour égaliser, sur penalty, récompensant les efforts de toute l'équipe.