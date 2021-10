ASSE - OL (1-1) : Khazri fait dans l'autodérision après l'histoire des doigts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

"On en prend trois à domicile, c'est inadmissible. Donc on doit se mettre, entre guillemets, les doigts dans le c.., pour bosser, en faire beaucoup plus", avait lâché Wahbi Khazri après la défaite de l'AS Saint-Etienne face à l'OGC Nice (3-0), qui voulait plutôt inciter toute son équipe à se sortir un peu plus les doigts du c... ! Auteur du but égalisateur sur pénalty ce dimanche lors du derby face à l'Olympique Lyonnais (1-1), l'attaquant des Verts est revenu sur ce drôle de lapsus au moment d'analyser le match nul arraché par l'ASSE.

"Je dois déjà vous avouer que j’avais la tête dans le cul, et pas les doigts (rires), avec mon occasion ratée au début du match alors que je suis à deux mètres du but. Tous mes potes m’ont soutenu. Mais je m’en veux parce que je suis quelqu’un de perfectionniste. Et je me dois de récompenser le travail de l’équipe. Donc je m’en suis voulu. Ce penalty tombe à pic. J’ai confiance en mon pied droit, je sais ce que je vaux. Quand je pose le ballon, je suis décidé à marquer. Ça récompense le travail de l’équipe", a confié l'international tunisien au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus Vert 💚 pic.twitter.com/siokVsiLp5 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 3, 2021