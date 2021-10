ASSE - OL (1-1) : le coup de pouce décisif de Galtier aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE - OGC Nice : Le débrief et la présentation du Derby

Avant le derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais (1-1), l'ancien entraîneur des Verts de 2009 à 2017, Christophe Galtier, qui fait aujourd'hui les beaux jours de l'OGC Nice, a adressé une lettre remplie d'émotions aux supporters stéphanois.

"Chez supporters, nous avons partagé ensemble de grands moments d'émotions et de joies qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je me souviendra de l'élan et des chants qui nous ont portés jusqu'en finale de la Coupe de la Ligue. Je me souviendrais aussi de la force et de l'énergie que vous avez données en Coupe d'Europe. Je me souviendrai de tout. Le Chaudron est un stade unique que vous avez sublimer. Les Verts ont besoin de vous, croyez toujours en eux ! Au revoir et merci ! Allez les Verts", a écrit "Galette" aux supporters de l'ASSE, qui ont mis une ambiance incandescente dans le Chaudron pour ce derby.