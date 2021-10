ASSE - OL (1-1) : le derby a a fait oublier un petit couac chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

33 643, c’est le nombre précis de spectateurs ayant assisté dimanche soir au match de clôture de la 9e journée de L1 à Geoffroy-Guichard entre l’ASSE et l’OL (1-1). Il s’agit de la plus grosse affluence de la saison dans le Chaudron, sans grande surprise. En revanche, elle reste plutôt faible pour un derby entre les deux plus grands rivaux du championnat de France.

Le site Poteaux Carrés rappelle en effet qu’iIl faut en effet remonter à 2012 pour trouver moins de spectateurs (26 579) pour la réception des Gones sachant qu’à l'époque la capacité du stade stéphanois était limitée à 30 470 places.

Pour trouver un plus faible taux de remplissage que celui de dimanche (80%) pour un derby, il faut remonter à la saison 1995-1996. Seulement 17 870 spectateurs (37%) était venu assister à ce qui avait aussi été un nul entre les deux formations.

