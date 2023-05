ASSE, OL : Bodmer remet le tandem Caïazzo – Romeyer à sa place face à Aulas

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comptant parmi les directeur sportif qui monte sur la scène française, Mathieu Bodmer (Le Havre) est bel et bien parti pour une grande carrière de dirigeants. Dans un entretien à Jacques Vendroux pour Europe 1, l'ancien joueur du LOSC, de l'OL, de Nice, de l'ASSE ou encore du PSG a évoqué les dirigeants qui l'ont marqué... zappant le tandem Caïazzo – Romeyer connu chez les Verts durant six mois.

Le tandem Caïazzo – Romeyer n'a pas marqué Bodmer...

« J’ai surtout connu de grands dirigeants : Michel Seydoux à Lille, Guy Chambily et Jean-François Fortin à Caen, Jean-Michel Aulas à Lyon, Jean-Pierre Rivère à Nice. Ils connaissent le foot et sont passionnés. Un Monsieur comme Aulas, j’ai beaucoup de respect pour lui. Pendant 30 ans il a révolutionné le football, il a montré comment développer un club de foot. Regardez où était l’OL quand il a repris le club et ce que c’est devenu (...) On essaye de prendre le meilleur de chaque club avec nos moyens, avec notre histoire ».

Oubli involontaire de Mathieu Bodmer ? On peut en douter... Rappelons que l'intéressé était pressenti pour lancer sa carrière de dirigeant dans le Forez à l'automne 2021, lui qui figurait dans le projet de Jean-Michel Roussier. L'offre porté par le tandem Roussier – Bodmer avait été retoqué à l'époque par des dirigeants stéphanois à l'appétit financier beaucoup trop important...

Pour résumer Si Roland Romeyer se considère comme le meilleur président de l'ASSE depuis Roger Rocher, le dirigeant ligérien n'a pas marqué l'excellent directeur sportif du Havre Mathieu Bodmer... qui, en revanche, est un grand fan de Jean-Michel Aulas.

