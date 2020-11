ASSE : OL, derby, blessés... Claude Puel répond à tout

L'heure est grave à l'ASSE. Après cinq défaites consécutives en Ligue 1, Claude Puel et ses joueurs ont la lourde tâche de devoir affronter l'OL, dimanche soir, pour ce qui constituera le 121e derby de l'histoire entre les deux formations. Déplacement ô combien hasardeux alors que les Verts ne mettent plus un pied devant l'autre depuis des semaines et qu'ils que doivent de répondre à l'attente de leurs supporters.

Présent face aux médias il y a quelques minutes, l'entraîneur des Verts a tenu à donner se réponses aux nombreux doutes qui entourent désormais ses choix. "Au sujet du groupe, déjà, on récupère Moukoudi et Trauco. D'autres joueurs sont incertains mais on verra demain. En revanche, Debuchy, Nordin et Boudebouz, qui est malade, ne seront pas disponibles pour affronter Lyon. Ensuite, il faut arrêter avec ce débat sur la jeunesse. Pas mal de joueurs sont matures dans ce groupe. Il faut simplement se lâcher, prendre du plaisir sans arrière pensée."

En ce qui concerne le sportif, et l'écart abyssal qui existe dans le jeu entre les deux formations, Puel veut tout de même croire que l'ASSE n'a rien à redouter en se déplaçant au Parc OL. Au contraire. "On ne nous attend pas particulièrement. On a tout à gagner. C’est d'ailleurs le bon moment pour exprimer nos qualités, se lâcher. Bien entendu, il n'y a pas de baguette magique pour que tout s"arrange. Mais l'idée c'est de préparer l'événement du mieux possible. C'est le bon moment pour s'exprimer. Un derby, ce n'est pas difficile, c'est un challenge pour hausser notre niveau de jeu et de concentration. Il n'y a que du positif à jouer ce genre de match. On n'est pas favoris, mais on a des arguments. En tous cas, et cette fois encore pour le derby face à l'OL, je n'ai pas spécialement envie de m'adapter à l'adversaire."