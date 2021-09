ASSE, OL : deux éclaircies réveillent les Verts avant le derby

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Claude Puel veut se servir du derby contre l’OL dimanche pour réveiller l’ASSE. Ridiculisés par l’OGC Nice de Christophe Galtier samedi à Geoffroy-Guichard (0-3), les Verts sont bons derniers de Ligue 1 avant d’aborder un choc peut-être capital pour la suite de la saison.

Pour ce faire, l’entraîneur de l’ASSE pourrait déjà cibler le principal maillon faible des Gones face au FC Lorient : Jerôme Boateng. « Peter Bosz le fait jouer pour qu'il reprenne le rythme, mais l'évidence est que l'Allemand est encore loin de son niveau, analyse L’Équipe qui lui a attribué la note de 4/10. Le défenseur a souvent paru à la limite face à la vitesse des attaquants lorientais et a surtout égaré plusieurs ballons en tentant des relances longues qui ne s'imposaient pas. »

Sorti, Boateng n’est pas sûr de jouer contre les Verts mais son remplaçant Damien Da Silva ne réalise pas non plus un début de saison irréprochable... L’autre bonne nouvelle pour les Verts à trouver dans les rangs de l’OL se nomme Xherdan Shaqiri. Face aux Merlus, le Suisse n'a pas existé et a même manqué de volume et de vitesse pour faire la différence en infériorité numérique. Un comble pour un élément soi-disant fort du mercato estival, noté 3/10.

