ASSE, OL, FC Nantes : Domenech rigole encore des déboires des Verts

Grandi à une époque où l'AS Saint-Etienne écrasait le football français et surtout l'OL, Raymond Domenech en a retiré une haine profonde des Verts. L'ancien défenseur jure qu'il ne portait pas de vert, même dans le civil, et qu'il était prêt à tout pour voir les Foréziens chuter de leur piédestal. Ce qui a fini par arriver dans les années 80. Mais même quarante ans plus tard, alors que son OL s'est installé en haut de la hiérarchie des clubs français alors que l'ASSE a rétrogradé, Domenech continue de se réjouir du malheur de ses voisins.

Ainsi, après le nul des hommes de Laurent Batlles contre Caen (1-1) hier, le Lyonnais a écrit sur Twitter : "Les Verts ne gagnent toujours pas… Bizarre, je n’arrive pas à être heureux de cette dégringolade. Sans doute l’effet des fêtes de Noël". Le tout accompagné d'émojis pleurant de rires. Du mauvais goût typique de l'ancien sélectionneur...