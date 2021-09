ASSE – OL : l'ancien capitaine des Verts monte au créneau avant le derby !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

S'il a quitté l'ASSE cet été pour rejoindre le VAFC, Mathieu Debuchy garde un œil attentif sur son ancienne équipe. Et encore plus à l'approche du 123e derby de l'histoire face à l'OL. Un match qui va se jouer sous haute pression à Geoffroy-Guichard.

Debuchy croit au sursaut stéphanois dimanche

Questionné par France Bleu Saint-Etienne Loire sur la situation de l'ASSE, l'ancien capitaine ligérien reconnaît sans peine une certaine inquiétude : « Ce derby va être important et ce n'est pas la meilleure façon de l'aborder. Maintenant, j'espère qu'il va y avoir un sursaut d'orgueil et de fierté pour remporter ce derby. C'est important pour le club et c'est important pour les supporters. J'ai beaucoup de contacts encore au club, puisque j'ai vécu trois ans et demi à Saint-Étienne. Je sais que les joueurs ont envie d'inverser cette spirale négative. Ça peut être le bon match ».

Se référant au succès des Verts il y a deux ans face à Lyon, l'ex-international tricolore exhorte ses anciens partenaires à donner « encore plus parce que la situation est critique » : « Il va falloir se mettre le cul par terre pendant 90 minutes et inverser la tendance ».

