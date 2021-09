ASSE - OL : le derby arrive, le peuple Vert se distingue

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

3 matches nuls et 5 défaites. Ainsi qu'une place de lanterne rouge au classement. Pas facile, dans ces conditions, de continuer à supporter l'ASSE, malmenée comme jamais en ce début de saison. Pourtant, alors que le voisin lyonnais se pointe dimanche soir dans le chaudron, il devrait y avoir une belle ambiance et de nombreux supporters présents. Pas 20 000, comme en moyenne depuis le début de saison, mais plus de 30 000, comme l'indique le site de supporters stéphanois, evect.

Ainsi, plus de 30 000 billets auraient déjà écoulés et l'affluence devrait atteindre 34 à 35 000 spectateurs. Un derby, avec de l'ambiance et des supporters, ça faisait quelques mois qu'on attendait tous ça.

