ASSE, OL : le plus grand pourfendeur lyonnais des Verts est un anti Garcia !

Chambreur né, Benjamin Biolay aime jouer avec la rivalité entre l'ASSE et l'OL, lui qui est un vrai Gone. Mais dans le Journal du Dimance, le chanteur avoue que Rudi Garcia n'est pas sa tasse de thé...

Biolay : « L'astre reste Aulas »

« Si j’ai accepté Rudi Garcia ? Non. Si c’était un guitariste, il serait un peu trop limité pour jouer dans Radiohead », affirme-t-il. Avant d'ajouter : « Après nos folles années de domination, je ne pensais pas que le pain noir durerait si longtemps. Il y aura toujours un peu de magie dans ce club. Jean-Michel Aulas est un homme et un président hors norme, capable de déclencher des pulsions folles, comme cette demi-finale de Ligue des champions. Mais je ne vous cache pas qu’être fan de l’OL en ce moment demande de l’abnégation et de la résilience. »

Et à Biolay d'évoquer encore Aulas, mais aussi l'impatience du public lyonnais... « Le public est hyper exigeant. Pendant des années, le Real Madrid venait et on le déboîtait. On mangeait du caviar tout le temps, jusqu’à ne plus s’en rendre compte. Au sein des supporteurs, les plus véhéments sont ceux de mon âge. Ils en ont marre et veulent retrouver ce qu’ils ont connu. Ensuite, l'astre reste Aulas. C'est difficile de se faire une popularité en étant à ses côtés ».