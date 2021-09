ASSE - OL : les Gones font une demande à la LFP avant le derby

Zapping But! Football Club MHSC - ASSE : Le brief d'avant match

L’OL interpelle la LFP pour récupérer Emerson ! Expulsé face à Lorient le week-end dernier, Jean-Michel Aulas a semble-t-il toujours en travers de la gorge les décisions prises dans ce match par l’arbitre Bastien Dechepy.

Selon les informations de L’Equipe, « les dirigeants lyonnais viennent d'adresser ce mardi à la commission de discipline de la LFP une demande de retrait du carton rouge distribué à Emerson samedi contre Lorient (1-1) ». A l’heure actuelle, le latéral gauche italien est suspendu pour le derby dans l’attente de la réponse de la commission de discipline qui se doit de contacter Bastien Dechepy pour savoir si ce dernier est prêt à revenir sur sa décision et établir un rapport complémentaire, ce qui aurait peu de chances d’aboutir selon le quotidien sportif.

De plus, le champion d’Europe pourrait être également suspendu face à Monaco comme le prévoit le barème. Une décision pas étonnante du côté Lyonnais qui accusent déjà le coup de voir son infirmerie bien remplie cette semaine avec la blessure d’Islam Slimani et Jason Denayer qui viennent rejoindre Moussa Dembélé, Tino Kadewere, Jeff-Reine Adélaïde et Malo Gusto. Seul Jérome Boateng pourrait faire son retour rapporte Ouest-France.