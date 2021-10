ASSE – OL : Puel annonce 3 absents, évoque son avenir et calme Lyon sur l'arbitrage

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Le point santé

« Maçon n'est toujours pas disponible, Silva a une gêne à un mollet et n'est pas disponible non plus, Moueffek reprend avec un match amical avec la réserve cet après-midi ».

Un discours positif

« Il y a une bonne semaine d'entraînement. Il faut juste retrouver la confiance, passer par des choses simples, écouter les joueurs, retrouver de la légèreté. C'est ce qui nous a manque lors de l'entame face à Nice. C'est important de se libérer. L'approche mentale va être déterminante. C'est une situation difficile mais le groupe se construit dans l'adversité ».

Toujours aussi déterminé

« Je traverse cette période avec toujours la même détermination. Je veux accompagner mes joueurs. Ce match nous voulons le gagner. Ce n'est pas le plus difficile de ma carrière stéphanoise ».

Sur son avenir

« Un match déterminant pour moi ? Qu'en savez-vous ? Il reste 29 matches. On se prépare à un marathon. Après, c'est un match très important oui (…) Cela fait longtemps que je bourlingue. J'ai traversé beaucoup de choses. Il n'y a pas d'autres options pour moi que d'être concentré sur ce match. J'ai une certaine carapace (...) J'ai vu mes dirigeants cette semaine comme toutes les semaines. Il n'y a rien eu de particulier (...) Certaines personnes peuvent avoir un intérêt à me voir échouer. Mais je ne veux pas verser dans le complotisme ».

La fibre verte, une chance pour le derby

« On a pas mal de joueurs formés au club dans le groupe, ça a une consonance particulière dans un derby ».

Sur la défiance du public

« Il y a une certaine frustration chez les supporters. Mais on sait que dimanche ils seront derrière nous. Terminer un match sous les sifflets du public, ca fait mal. A nous de bien rentrer dans le match, et le public suivra ».

Sur les déclarations lyonnaises concernant l'arbitrage

« J'ai vu que notre adversaire en début de semaine avait fait quelques déclarations sur l'arbitrage. Il est coutumier de ce genre de chose. On pourrait aussi en faire des tonnes. Nous avons eu aussi notre lot dans ce début de saison ».

Sur le mécontentement de Denis Bouanga

« Qui vous a dit qu’il n’était pas content? Il y a beaucoup de Fake News qui se propagent. Denis était très bien cette semaine. Dans tous clubs il y a des petits trucs. Messi l’autre jour n’était pas content de sortir non plus. Ce sont des péripéties qui arrivent. L'important, c'est de rester soudés ».

Retranscription : comptes Twitter du Progrès, de France Bleu Saint-Etienne Loire, Sainté Inside et d'EVECT.