ASSE, OL : les Verts ramènent les Gones sur terre

L’OL va mieux. Après sa qualification homérique contre le LOSC en Coupe de France, les Gones ont dominé le RC Lens hier en match de clôture de la 23e journée de Ligue 1 (2-1). Si le ciel semble redevenir bleu à Lyon, Pape Diakhité est venu rappelé un mauvais souvenir aux Lyonnais. Présent lors du match nul de l’ASSE à Gerland en 2010 (1-1), l’ancien défenseur sénégalais des Verts se souvient du management impeccable d’un certain Christophe Galtier en amont du derby.

Galtier sait préparer un derby

« Galtier peut dédramatiser avant un derby pour évacuer une partie de la pression, explique-t-il dans le livre Christophe Galtier, les marches du succès. Début 2010, il a d’ailleurs disputé son premier derby : il a été tellement bon dans la préparation qu’on a eu l’impression d’être dans la peau des Lyonnais en le jouant. On était en situation d’urgence, mais on a été faire un nul là-bas, limite frustrant quand on voit la qualité de certaines occasions qu’on a pu avoir. »

