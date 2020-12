ASSE, LOSC, OL, OM, PSG : Marseille coule, les Verts surprennent, Lyon cartonne (mi-temps)

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'Olympique Lyonnais

Après les matches de 19 heures, ceux de 21 heures. Avec, notamment, l'ASSE, qui se déplace sur le terrain de l'AS Monaco, le PSG, sui accueille le RC Strasbourg, l'OL et le FC Nantes qui s'affrontent et l'OM, enfin, qui se déplace sur le terrain du SCO d'Angers.

Dans trois des cinq rencontres, les scores ont été ouverts en tout début de match. A Lyon, c'est Karl Toko-Ekambi, bien servi par Depay et dans le dos de Pallois, qui ouvrait le score dès la 4e minute. Tino Kadeware aggravait le score à la 37e minute, après que Lafont ait repoussé dans ses pieds une frappe de Paqueta.

A Angers, Steve Mandanda s'inclinait lui-aussi dès la 4e minute, sur une frappe du gauche de Pereira Lage, aidé par un mauvais contrôle au préalable de Rongier. L'OM encaissait même un second but inscrit par l'ancien stéphanois, Loïs Diony, à la 24e minute, au terme d'un superbe enchaînement et d'une volée du pied droit.

A Monaco, enfin, l'ASM ouvrait le score par Diop dans les dix premières minutes, au terme d'un rush de Ben Yedder. Ce qui n'empêchait pas les Verts de revenir au score par la suite. A la 21e minute sur un énième corner de Aouchiche, c'est le capitaine Mathieu Debuchy, de la tête, qui inscrivait son premier but de la saison. Huit minutes plus tard, c'est dénis Bouanga qui permettait aux Verts de prendre l'avantage sur pénalty. A noter que Monaco évolue à 10 depuis l'expulsion de Matazo (35e), pour un mauvais geste sur Bouanga.

Angers-OM : 2-0 (Pereira Lage, 4e, Diony, 24e)

AS Monaco-ASSE : 1-2 (Diop, 7e, Debuchy, 21e, Bouanga, sp, 29e)

PSG-RC Strasbourg : 1-0 (Pembele, 18e)

OL-FC Nantes : 3-0 (Toko Ekambi, 4e, Kadewere, 37e, Paqueta,44e)

Montpellier-LOSC : 0-1 (Weah, 23e)