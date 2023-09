ASSE, OL : Laurent Batlles sur les traces de Laurent Blanc ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Souvent bien informé sur l'actualité de l'ASSE, Manu Lonjon était l'invité du site Peuple Vert pour le "Sainté Night Club" hebdomadaire, lundi soir. L'insider n'a pas hésité à pointer les dysfonctionnements du club forézien, à remettre en cause la volonté des actionnaires de procéder à sa vente, mais aussi ses doutes sur l'avenir de Laurent Batlles.

"Je pense sincèrement que comme Laurent Blanc, ce n'est qu'une question de temps"

" Je pense sincèrement que comme Laurent Blanc, ce n'est qu'une question de temps pour Batlles, a-t-il expliqué. Je ne lui souhaite pas, car j'ai plutôt un avis positif le concernant, mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Je ne le vois pas être le mec qui relancera Saint-Étienne. Je lis, on a eu beaucoup de changements depuis l'année dernière ? Ce n'est pas vrai ! Ton effectif, c'est quasiment le même, ton système, c'est le même et ton coach, c'est le même. Alors pourquoi tu as besoin de temps ?"

Manu Lonjon est revenu sur la vente avortée de l'ASSE et a évoqué la situation du club.

#ASSEhttps://t.co/kcYayDpbsw — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) September 12, 2023

Podcast Men's Up Life