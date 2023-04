ASSE, OL : Mikautadze justifie un chambrage digne de Fekir

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Cet après-midi, Georges Mikautadze a inscrit un doublé sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Après son premier but, il a mimé des jumelles devant le kop stéphanois. Sur le deuxième, il a formé le chiffre 69 avec ses doigts. 69 car c'est son département de naissance et parce qu'il a été formé à l'OL. Du chambrage en bonne et due forme qui a failli mal tourner puisqu'un mouvement de foule a eu lieu dans le kop du Chaudron alors que d'autres incidents éclataient en tribune Henri-Point.

"Je viens de Lyon et on est à Saint-Étienne"

Pour autant, Mikautadze n'a pas regretté son chambrage façon Nabil Fekir. Au micro de Prime Vidéo, il a déclaré : "Je suis lyonnais donc c'est pour ça (rires) ! Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas, peut-être que oui parce que je viens de Lyon et on est à Saint-Étienne (rires). On connait la rivalité qu'il y a entre les deux clubs. J'avais de la famille et des amis qui étaient présents et je voulais leur faire plaisir et je pense que c'est le cas".

