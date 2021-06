ASSE, OL, OM, PSG, FC Nantes : Amazon concurrence Canal + et BeIN pour les droits TV

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

C'est une information signée RMC : "Selon nos informations, deux offres sont sur la table du comité de pilotage des droits télévisés : une première du binôme Canal+/BeIN Sports et une autre avec Amazon. Les enchères grimpent. Les négociations s'intensifient."

Le média aurait même eu vent des deux offres.

"Canal+/Amazon = 663 millions d'euros (montant garanti). Amazon offre 250 millions d'euros (plus les coûts de production à 25 millions d'euros par an) pour huit matchs par journée de Ligue 1 et 9 millions d'euros par an pour huit matchs de Ligue 2. Dans ce cas de figure, Canal+ offre 332 millions d'euros pour deux matchs par journée de Ligue 1.

Canal+/BeIN = 595 millions d'euros (montant garanti) + 78 millions d'euros de part variable, soit potentiellement 673 millions d'euros. Dans cette offre, Canal + propos 370 millions d'euros pour deux matchs par journée de Ligue 1. BeIN ajoute 165 millions d'euros (+ 78 millions d'euros de bonus) pour huit matchs par journée de Ligue 1."

Plus d'informations dans les toutes prochaines minutes.