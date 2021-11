ASSE, OL, PSG : légende des Bleus, de Paris et Lyon, il aurait pu être un Vert de la grande époque !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Les plus anciens n'ont pas oublié son nom. Avec l'équipe de France, notamment, lui qui reste un élément majeur du succès mythique face au Brésil lors de la Coupe du monde 1986. Avec le PSG, bien entendu, qu'il avait rejoint après l'AJ Auxerre. On parle ici du gardien Joël Bats, devenu par la suite entraîneur à Lyon plusieurs années durant, dirigeant Grégory Coupet ou encore Hugo Lloris.

Dans un entretien souvenirs accordé à nos confrères de l'Equipe, Bats a évoqué un transfert qui avait failli se faire. Et de toute évidence, il aurait pu, à l'époque, changer son destin.

"Le transfert qui a failli se faire? Saint-Etienne ! Jacques Foix, ancien international qui a joué là-bas, était l'entraîneur de mon club à Mont-de-Marsan. En 1973, il m'a amené au tournoi international cadet de Feurs que j'ai joué avec Saint-Etienne. On a gagné, j'ai été nommé meilleur gardien et le club m'a proposé de participer au stage de début de saison.

Il y avait Curkovic, Migeon, Herbin, Rocheteau, Larios, Repellini, Piazza, Larqué, les frères Revelli... Je me suis entraîné trois semaines avec ces mecs-là ! À 16 ans ! Ils me font signer un contrat de non-sollicitation (qui l'empêchait de signer ailleurs), mais Curkovic a fait venir Dugalic et ils ne m'ont pas pris."