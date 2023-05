ASSE, OL, PSG, OM, LOSC : la Ligue des Champions U12, c'est ce week-end à Saint-Étienne !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

But ! : Mohamed, 13 pays et 3 continents sont représentés ce week-end lors de la deuxième édition de la Coal Cup. Comment avez-vous réuni un tel plateau ?

Mohamed BOURHALFA : C'est le fruit de plusieurs années de travail. La première édition devait avoir lieu en 2020 mais on a dû reporter deux fois à cause du Covid. Les partenaires nous ont quand même suivi et l'an dernier déjà, on avait un plateau de folie. Ça a incité d'autres grands clubs à nous rejoindre. Ça a fait boule de neige. Les dirigeants se connaissent, ils sont en réseau. Et c'est intéressant pour tout le monde de se frotter au gratin. La Coal Cup, c'est la Ligue des champions U12 !



L'ASSE fait partie de vos soutiens ?

Elle nous accompagne. Loïc Perrin est notre parrain. Et le club organise des visites du stade et du musée pour les participants. Le tirage au sort du tournoi a eu lieu à Geoffroy-Guichard, mais ça, c'est plus Saint-Etienne Métropole, qui fait partie des partenaires. L'an dernier, des joueurs pros avaient effectué le tirage : Nordin, Thioub et Youssouf.

Où les équipes sont-elles logées ?

On a un partenariat avec Ibis. Les équipes seront reparties entre La Terrasse et Châteaucreux. Les clubs qui arrivent en train sont logés à Châteaucreux et ceux qui arrivent en avion à La Terrasse. Les Brésiliens de Mineiro sont arrivés à Paris dès la semaine dernière. Ils en ont profité pour visiter notre belle capitale.

Valence l'avait emporté l'an dernier. Quels sont vos favoris pour cette deuxième édition ?

Honnêtement, il n'y a que du lourd ! Les Danois de Gentofte m'avaient fait forte impression l'an dernier. C'est une académie. C'est très costaud. Anderlecht et le PSV, c'est très fort aussi. Mais attention au Sporting Portugal, à Porto, Benfica. Le Bayern et Stuttgart aussi. Sans oublier Monaco, Lyon, Marseille, Paris, et pourquoi pas l'ASSE. Après, il y ales Anglais, Liverpool, Arsenal, mais je n'ai pas eu trop d'échos. Pareil pour les Italiens, la Juve et Parme. Et n'oublions pas Valence qui va vouloir conserver son titre.

L'ASSE avait bien figuré l'an dernier ?

Oui. En fait, il y a quatre groupes de huit équipes et chaque équipe dispute sept matches le premier jour. Les quatre premiers de chaque poule s'affrontent le lendemain en « Ligue des champions », et les quatre autres en « Ligue Europa », une compétition que l'ASSE avait remportée lors de la première édition.

Quel est l'horaire du premier match, vendredi ?

On démarre à 9h avec un joli OM-Anderlecht. Les Marseillais étaient allés en finale l'an dernier. Sur les trois autres terrains, il y aura aussi un bon Bayern-Gentofte, un Benfica-Lyon et Sparta Prague-Monistrol. L'ASSE entre en lice à 9h19 contre le Sporting Portugal avant de jouer la Juventus à 10h35. L'entrée est gratuite et il y a pas mal d'animations. Ça va être très sympa. On a un bon DJ aux platines ! On espère que la météo sera favorable. L'an dernier, il avait fait très chaud. Les équipes doivent disputer 13 matches de 15 minutes au total, ce serait bien pour les joueurs qu'il fasse un peu plus frais.

Qui a conçu le trophée ?

Des jeunes, « Flo » Meiller et sa team. Ils ont été épatants. Ils ont récupéré une lampe de mineur, ils ont collé du charbon et ils ont verni. C'est une pièce unique. Elle est exceptionnelle. On en est très fiers.

Loïc Perrin remettra le trophée aux vainqueurs ?

Malheureusement non, ce n'est pas possible. Loïc ne pourra pas être là pour la finale car il y a ASSE-QRM quasiment en même temps.

Les arbitres sont des Stéphanois ?

Pas tous. Il y a des arbitres officiels et des joueurs séniors qui ont eu un rôle d'éducateur. Certains sont d'ici, d'autres viennent de plus loin. On a un arbitre de Valenciennes qui sera présent. Il a proposé de venir à ses frais. J'ai trouvé ça fou ! Cet engouement, en si peu de temps finalement, c'est assez bluffant.

A la base, qui a eu l'idée de créer cette compétition ?

C'était un pari entre des parents dont le gamin jouait à Roche. Au final, la Coal Cup, c'est quatre organisateurs, 100 bénévoles, 100 partenaires privés plus la Région, le Département, la Ville de Saint-Genest Lerpt et ses services techniques.



La grosse cote du tournoi, ce serait qui ?

Il y a les quatre clubs régionaux, Roche, Saint-Just Saint-Rambert, Monistrol et Andrézieux. Mais je pense aux Japonais, Wakatake. L'an dernier, ils avaient régalé techniquement. Ils travaillent en partenariat avec la Liga. Ça joue vraiment bien au ballon.