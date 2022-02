ASSE, OL : Puel a failli plomber la carrière d'un Lyonnais honni par les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Claude Puel a réussi un exploit assez improbable : mettre l'ASSE et l'OL sur la même longueur d'ondes. L'entraîneur, viré il y a deux mois par les Verts après deux années catastrophiques, avait également mis fin au règne du grand Lyon à compter de 2008. Autant dire que du Rhône au Forez, on ne l'apprécie pas du tout. Surtout que lui qui est réputé pour lancer des jeunes a failli plomber la carrière d'Anthony Lopes ! C'est ce qu'a révélé l'ancien entraîneur des gardiens du centre de formation lyonnais Gilles Rousset au site olympique-et-lyonnais.com.

"C’est évident que la progression d’Anthony Lopes a été remarquable. Il avait d’indéniables qualités mais il a su travailler et s’accrocher pour arriver là où il en est aujourd’hui. Il croyait que c'était ma décision d'en faire la doublure de Mathieu Gorgelin. Peut-être qu’il le pense toujours et qu’il m’en veut encore pour cette période. En interne, nous n’étions pas d’accord avec ce choix et nous en avions fait part à Claude Puel, alors entraîneur de l’équipe première. Sincèrement, je pense qu’ils avaient un niveau assez similaire. Le plus logique aurait été d’opter pour l’alternance, surtout à cet âge-là. Mais il préférait Mathieu à Anthony donc je devais me plier à ce choix. Cette décision n’était pas la mienne, je l’ai subi."

