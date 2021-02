ASSE, OL : Puel a nettement mieux que Depay sous la main

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le faux départ de Memphis Depay au FC Barcelone au mercato hivernal semble lui avoir donné des ailes. Aérien depuis plusieurs semaines, le capitaine de l’OL (26 ans) a encore été décisif avec un but hier devant l’AC Ajaccio en 32es de finale de la Coupe de France (5-1).

Vendredi dernier, l’attaquant néerlandais avait déjà fait fureur en transformant un joli coup-franc contre le RC Strasbourg (3-0). En Ligue 1, Depay n’st pourtant pas le meilleur artificier en la matière. L’Équipe a fait les comptes et place Clément Grenier en tête du classement des meilleurs tireurs de coup-francs directs en Ligue 1 encore en exercice.

Khazri et Boudebouz tous les deux devant Depay !

Le milieu du Stade Rennais en compile pas moins de 8 en carrière. Le plus surprenant, c’est de voir que l’ASSE compte ses deux poursuivants Wahbi Khazri (7) et Ryad Boudebouz (6). Les deux Verts se situent donc devant Depay... et ne sont que de simples remplaçants avec Claude Puel.