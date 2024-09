ASSE, OL : quand Stassin se comparait à Benzema

Pour son fameux renfort au poste de numéro 9, l'AS Saint-Étienne a finalement jeté son dévolu sur Lucas Stassin, déboursant pas moins de 10 millions d'euros pour le débusquer du KVC Westerlo.

Il y a quelques mois, l'international belge espoir a accordé une interview à la chaîne YouTube Noyau dur. Un entretien durant lequel Lucas Stassin s'était comparé à l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais et du Real Madrid, Karim Benzema, au moment d'être interrogé sur son style de jeu.

Stassin s'est aussi comparé à Lewandowski

"Je dirais Karim Benzema mais ça dépend des matchs. Il y a des matchs où je me sens vraiment très libre dans le jeu. Je vais venir demander la balle, je vais jouer, je vais me sentir vraiment bien en jambes. Il y a des matchs où je ne vais pas toucher une balle, mais je vais réussir à mettre deux buts. C’est un peu plus à la Lewandowski qui est là pour scorer. J’ai un peu les deux styles, mais ça dépend franchement des matchs", avait confié le désormais nouveau joueur des Verts.

