ASSE, OL : un ancien fait le parallèle qui tue entre Aulas, Caiazzo et Romeyer

l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Toujours très intéressant à lire, Bafé Gomis a accordé une longue interview au Progrès du jour. Dedans, il y est évidemment question de l'incroyable crise de résultats que connaît l'ASSE, dernière du championnat toujours en quête d'une première victoire. La Panthère, formée chez les Verts, où elle a joué jusqu'en 2009 avant de partir à Lyon (2009-14), pense que Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont tort de se murer dans le silence en ces temps très difficiles. Pour les piquer, il n'hésite pas à faire une comparaison avec (entre autres) Jean-Michel Aulas…

"J’ai déjà connu des crises et j’ai vu beaucoup de grands clubs français avoir une période délicate. À chaque fois, tout le monde s’est montré uni et les dirigeants sont montés au créneau pour expliquer la situation afin de permettre aux joueurs de se sentir publiquement soutenus et d’avoir moins de pression sur les épaules. Je pense aux présidents Aulas, Diouf, Tapie… Je sais par expérience que cela fait beaucoup de bien aux joueurs d’être soutenus par l’institution."

