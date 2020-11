ASSE, OL : un atout majeur de Puel pourrait manquer le derby !

Et un coup dur de plus pour Claude Puel ! Ce soir, l'insider Mohamed Toubach-Ter assure sur Twitter que Denis Bouanga est incertain pour le derby à Lyon dimanche : "À cinq jours de son derby à Lyon, Saint-Etienne croise les doigts pour Denis Bouanga ! Le joueur est à ce jour incertain, il fera des tests tout au long de la semaine. Cheville souffrante après avoir reçu un coup par l’un des nôtres (désolé) lors d'ASSE-Montpellier !!".

Qui pour le remplacer en cas d'absence ?

L'absence du Gabonais constituerait un très gros coup dur pour les Verts. En effet, même si Claude Puel ne l'a pas titularisé lors des deux derniers matches au motif qu'il attend plus de lui, il demeure l'un de ses atouts offensifs les plus importants avec Romain Hamouma. Meilleur passeur et buteur de l'ASSE la saison passée, Bouanga peut déstabiliser une défense par ses qualités de percussion.

Dans un match aussi important que le derby, après une série aussi catastrophique que les cinq défaites stéphanoise, l'ancien Nîmois partira sans doute titulaire au Groupama Stadium dimanche s'il est apte. Une éventuelle absence poserait en outre la question de son remplacement, l'effectif stéphanois étant décimé par les blessures et les suspensions…