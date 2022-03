ASSE, OL : un pur Lyonnais totalement sous le charme de Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

On a tendance à l'oublier vu qu'il a davantage joué et entraîné au PSG, mais Laurent Fournier est un pur lyonnais. Il est né dans la capitale des Gaules en 1964, a débuté à Villeurbanne et a été formé à l'OL, où il a joué huit ans (1980-88). Avant de partir deux saisons à Saint-Etienne (1988-90) puis une à l'OM (1990-91) pour finalement entamer son histoire avec le PSG. Interrogé par le site Poteaux Carrés sur la saison des Verts, l'ancien milieu de terrain s'est montré enthousiasmé par le travail de Pascal Dupraz.

"Force est de constater que l’ASSE a retrouvé un certain élan depuis que Pascal Dupraz est arrivé. Il avait réussi quelque chose d’exceptionnel en maintenant Toulouse. À Saint-Etienne, je trouve que c’est un peu plus facile d’y arriver car il a quand même un groupe qui tient la route, sans doute mieux armé que ses concurrents pour le maintien. Les Verts avaient sous-performé à la phase aller, à la base c’était plutôt une équipe vouée à jouer le milieu de tableau. Elle a retrouvé une dynamique de résultats plus conforme à ses ambitions de début de saison."

"Chaque entraîneur a ses qualités, mais dans l’esprit de ce que je connais de Sainté, c’est bien ce que fait Pascal Dupraz. Ça amène les gens avec toi, ça rassure les joueurs. Ça leur redonne confiance et ça les empêche de douter. Après, l’entraîneur a quand même du matériel ! Il y a pas mal de joueurs de qualité à Sainté comme Boudebouz, Khazri, Hamouma, Bouanga. Derrière, Bernardoni et Mangala ont apporté de l’expérience. Sainté n’était pas à sa place, la place des Verts n’est pas dans la zone rouge."

Pour résumer Né à Lyon et formé à l'OL, même s'il ensuite passé par l'ASSE, Laurent Fournier a dit tout le bien qu'il pensait du travail de Pascal Dupraz depuis son arrivée à Saint-Etienne. Il pense que le Savoyard devrait décrocher le maintien.

Raphaël Nouet

Rédacteur