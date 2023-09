ASSE, OL : un ancien Vert a infligé son premier affront à Grosso

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

La fête est double ce week-end à l’ASSE. Au-delà de la précieuse victoire des Verts contre Concarneau à Lorient en L2 (1-0), les supporters stéphanois se réjouissent sans de la descente aux enfers de l’OL, encore battu hier à Brest (0-1). Si les Gones ont été en dessous de tout pour la plupart, ils ont pris une sacrée leçon de Mahdi Camara (23 ans). Au four et au moulin et encensé par l’exigeant Pierre Ménès, l’ancien capitaine de l’ASSE a marché sur ses adversaires.

Camara a marché sur les Lyonnais

« Une prestation XXL, résume Ouest France ce dimanche. Le milieu de terrain était en mode dragster : il a avalé les espaces côté droit, et s’est créé une grosse situation côté gauche en percutant. » « Solide au duel, l'ancien Stéphanois a couvert une grande partie du terrain. Bien inspiré offensivement, il a été essentiel dans la conquête du milieu de terrain », confirme Le Télégramme. Grâce au travail de sape de Camara, le SB29 a fini la rencontre avec 27 tirs à 6, 49 ballons touchés dans la surface adverse contre 5, 32 centres à 6 et enfin 10 corners à 1 ! N’en jetez plus, la coupe est pleine !

