ASSE, OL : Vert ou Gone ? Coupet a choisi son camp !

Demain après-midi, Grégory Coupet, désormais entraîneur des gardiens de Dijon, retrouvera son club formateur, l'AS Saint-Etienne. Des Verts où il n'aura joué que trois ans chez les professionnels, de mars 1994 à janvier 1997, avant de passer onze saisons à l'OL. Son transfert chez l'ennemi avait en effet été rendu nécessaire par les finances dans le rouge de l'ASSE. Interrogé par le site Poteaux Carrés sur le club qui compte le plus à ses yeux, l'ancien international ne s'est pas défilé…

"Ça penche toujours un peu du côté de Lyon"

"Sincèrement, ça penche toujours un peu du côté de Lyon. J'ai fait 11 ans et demi là-bas. J'y ai vécu de beaux moments, de belles histoires. Mais cela n'empêche pas que je suis très fier d'avoir été formé à Sainté ! Ca me permet d'aimer ce club, de ne pas le détester mais je me suis aussi régalé à faire la guerre ! De toute façon, aujourd'hui, les jeunes supporters stéphanois me connaissent en tant que lyonnais ! Je ne pourrai pas changer la tendance. Mais j'ai été formé à Sainté ! C'est mon petit truc spécial et j'en suis fier !"

Concernant la rivalité sportive au temps de sa carrière de joueur, qui lui a valu des accueils plutôt chauds dans le Chaudron, Coupet a expliqué : "Le contexte est ce qu'il est ... Moi, j'évitais de mettre de l'huile sur le feu, d'extrapoler. Ce que je voulais, c'était rester concentré dans ce que je voulais faire. Être pro ! Après, tu fermes les écoutilles et on laisse passer les choses. Je ne voulais ni être provocateur ni quoi que ce soit. Rester pacifique en quelque sorte".