ASSE – OM (1-0) : le grand gagnant du match est identifié chez les Verts

Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

L'ASSE a assuré son maintien et elle est remontée à la 11e place de la L1 hier en battant l'OM grâce à un but d'Arnaud Nordin, sur un service de Whabi Khazri et grâce à une belle boulette du Marseillais Balerdi. Un match qui a permis à Timothée Kolodziejczak de reprendre du service chez les Verts.

Puel a félicité Kolo

Le défenseur était sur le banc ces derniers temps mais il est entré en jeu suite à la blessure d'Harold Moukoudi et il a montré à Claude Puel qu'il pouvait encore compter sur lui. « Il est bien entré dans son match. Cela fait plusieurs semaines qu'il est bien à l'entraînement. Je le félicite pour son attitude, comme l'ensemble des joueurs », a commenté Puel. Kolo devrait être titulaire ce week-end à Lille puisque Moukoudi, touché aux ischios, a sans doute mis un terme à sa saison.