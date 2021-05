ASSE – OM (1-0) : Nordin buteur, Khazri et Green encore décisifs... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

GREEN (7)

L'ASSE se porte beaucoup mieux depuis qu'il est dans les cages et il n'y est pas étranger. Sauvé une fois encore par ses montants sur un coup franc de Payet (56e), il a été impeccable sur la fin, quand Marseille a poussé, avec notamment un arrêt devant Enrique (65e), une sortie dans les pieds de Milik (66e) et surtout une parade devant Benedetto, à bout portant (84e).

DEBUCHY (6)

Offensif, il a d'abord obligé Enrique à défendre et s'est signalé par une tête au dessus (19e). Il a contré Milik (53e) et a serré les dents sur la fin. Après son but à Montpellier (2-1), il fait ce qu'il peut pour montrer à Puel et aux dirigeants qu'il mériterait bien une petite prolongation !





MOUKOUDI (non noté), puis KOLO (6)

Touché aux ischios, Moukoudi a sans doute mis un terme à sa saison. Remplacé en milieu de première mi-temps par KOLO, auteur d'une tête au dessus (29e) et d'une prestation très solide, un mois et demi après sa dernière titularisation. Ce qui lui a valu les félicitations de Puel.



CISSE (6)

A l'heure d'élire la meilleure recrue stéphanoise de la saison, le Sénégalais ne sera sûrement pas très loin derrière Neyou... Toujours bien placé, on l'a senti serein du début à la fin.

TRAUCO (6)

Encore un gros match pour le Péruvien. Il a défendu, attaqué. Propre, toujours dans le bon tempo. Lui aussi mériterait bien de prolonger, non ?

NORDIN (6), puis HAMOUMA

Milieu droit dans le 4-4-2 mis en place par Puel, Nordin a inscrit l'unique but de la partie en profitant du balai de Balerdi, à bout portant. Remuant, il s'est emmélé les pinceaux au moment d'ajuster Mandanda (60e) peu avant de céder sa place à HAMOUMA, qui a buté sur le gardien marseillais (84e).

NEYOU (6)

Après deux matches sur le flanc, il a retrouvé sa place mais aussi son rayonnement. Bon dans le harcèlement, toujours aussi à l'aise techniquement, il a fait preuve d'un gros volume. Son meilleur match de l'année 2021.

CAMARA (6)

Encore une prestation qui montre qu'il est devenu une valeur sûre... De l'abattage, peu de déchet. De la générosité, de l'allant. Il incarne vraiment bien l'équipe, et son avenir.



BOUANGA (6), puis YOUSSOUF

Sur son aile gauche, Bouanga n'a pas ménagé ses efforts. Un bon retour devant Thauvin (25e) et une combativité de chaque instant. Devancé par Mandanda (85e) avant d'être remplacé par YOUSSOUF.



KHAZRI (6), puis GOURNA

Khazri a allumé la première mèche (19e) avant d'initier l'action qui a permis à Nordin d'inscrire l'unique but du match. Ses décrochages et ses percussions ont fait mal aux Marseillais. Un bon décalage pour Nordin (60e) avant d'être remplacé par GOURNA, précieux dès son entrée pour densifier l'entre jeu.

ABI (5), puis AOUCHICHE

En pointe, Abi a souvent évolué dos au but, un domaine où il a encore beaucoup de progrès à faire... Remplacé par AOUCHICHE, qui a mal joué une super balle de contre (74e)...