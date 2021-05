ASSE - OM (1-0) : un joueur a encore marqué des points aux yeux de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

De nouveau brillant ce dimanche lors de la victoire de l'AS Saint-Etienne face à l'Olympique de Marseille (1-0), le gardien des Verts, Etienne Green, n'en finit plus d'impressionner du haut de ses 20 ans et de marquer des points aux yeux de son entraîneur Claude Puel.

"Green a fait les arrêts qu'il faut"

Etienne Green Credit Photo - Icon Sport

En conférence de presse d'après-match, le technicien stéphanois a félicité son portier pour son nouveau match abouti. "Étienne Green a fait les arrêts qu'il faut, face à un très bon adversaire (...) Quand au début de saison, on m'a demandé de prospecter pour un gardien car c'était jeune derrière Jessy, j'ai dit non, car il y avait un vrai potentiel avec Green, Bajic, Ouennas, Fall. (...) On a une belle école des gardiens, bravo à nos formateurs", s'est réjouit Claude Puel.