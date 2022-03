ASSE - OM : avant le match, Bouanga crée la polémique avec une photo et assume !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Denis Bouanga est un supporter de l’OM. L’attaquant stéphanois a déjà déclaré sa flamme au club olympien sur ses réseaux sociaux lorsqu’il évoluait au FC Lorient. Alors que l’ASSE va recevoir l’OM le 3 avril, le Gabonais se retrouve au cœur d’une polémique à la suite d’une photo.

En effet, l'attaquant était présent au stade Vélodrome pour assister à la victoire de l'Olympique de Marseille contre l'OGC Nice (2-1) hier soir. Après le match, il a pris la pose sur une photo publiée par des supporters marseillais sur Twitter. Une photo qui a créé la polémique alors que son équipe va recevoir l’OM dans deux week-ends...

Y avait Denis Bouanga au Vélodrome ce soir !

Bien vu la mif @BouangaDenis #OMOGCN #TeamOM pic.twitter.com/3dOJK7ranf — African Blood \ ⁶₆⁷🇩🇿 (@Grindin93) March 20, 2022

Sur son compte Twitter, Denis Bouanga a justifié sa présence et annonce être pleinement concentré sur le prochain match des Verts : « Je vais sûrement pas m’excuser d’avoir un ami, Matteo Guendouzi, évoluant à Marseille, qui m’a laissé des places pour venir le voir jouer. Gentiment, on me demande de faire des photos, j’accepte. Laissez vivre et cessez de juger la vie des gens. Focus sur #ASSEOM »

Je vais sûrement pas m’excuser d’avoir un ami, @MatteoGuendouzi évoluant à Marseille, qui m’a laissé des places pour venir le voir jouer.

Gentiment, on me demande de faire des photos, j’accepte.

Laissez vivre et cessez de juger la vie des gens.

Focus sur #ASSEOM 💚⚔️ — BouangaDenis (@BouangaDenis) March 21, 2022

Pour résumer A quinze jours du match entre les Verts et l’OM, le joueur stéphanois Denis Bouanga crée la polémique avec une photo montrant sa présence au Stade Vélodrome pour le match de l'OM contre l'OGC Nice. Mais il assume son amitié avec Mattéo Guendouzi...

Adam Duarte

Rédacteur